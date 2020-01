Colonnese: “L’Inter ha gli occhi di chi non vuole mai perdere. Mercato? Ecco cosa serve”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato così del momento della squadra in vista della gara contro il NapolI: “L’Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è mancata la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte. Mercato? Serve sicuramente un giocatore in mezzo al campo, come Vidal, e magari anche un esterno sinistro, perché Biraghi e Asamoah non sono sufficienti. Le prossime due partite diranno in che condizione è il Napoli. Durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly”.