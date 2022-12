Colonnese: “Inter-Napoli? I nerazzurri devono gestire la pressione. Questo campionato…”

"Quando prendevo gol mi vergognavo, oggi il calcio è cambiato e non si guarda più tanto all'avversario. Non ci sono più i difensori brutti, sporchi e cattivi, oggi vengono snaturati. Il difensore era quello che toglieva il respiro agli avversari. Abbiamo visto ai Mondiali, con i difensori dell'Argentina, come i centrali di una volta aggressivi e determinati siano ancora importanti. Inter-Napoli? I nerazzurri sanno che non hanno altro risultato oltre la vittoria ed è l'occasione per provare a riaprire un campionato anomalo, visto che non ci sono mai state soste in corsa così lunghe".