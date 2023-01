Colonnese: “L’Inter non può sbagliare. Mi aspetto una grande gara da Lautaro”

Intervistato da Sportitalia, Francesco Colonnese, doppio ex di Inter e Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla sfida di domani a San Siro

Intervistato da Sportitalia, Francesco Colonnese, doppio ex di Inter e Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla sfida di domani a San Siro:

Che gara si aspetta domani?

"L'Inter non può permettersi di sbagliare ancora: deve vincere per accorciare la distanza dal primo posto, non ha altri risultati a disposizione".