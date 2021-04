Colonnese: “Inter, situazione chiara: servono soldi. Cessioni importanti se…”

Il pensiero dell'ex calciatore dell'Inter Francesco Colonnese sul futuro del club nerazzurro e i possibili scenari in vista del mercato

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della squadra nerazzurra. Steven Zhang è tornato a Milano e lavora al futuro del club: "Nel calcio servono i fatti e non le parole. Io dico che la situazione dell'Inter è chiara, tutti sanno che hanno bisogno di soldi e ci sono giocatori appetibili. Stanno tutti aspettando di capire cosa accadrà. L'Inter dovrà per forza vedere dei pezzi pregiati. Ho vissuto una situazione simile alla Lazio di Cragnotti. Quando non si trovano i soldi, ci sarà una ricapitalizzazione del debito. Se la proprietà non mette i soldi, qualcuno dovrà metterli. E per questo ecco le cessioni".