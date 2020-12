Colonnese: “Inter più forte dello Spezia, ma dovrà rimanere concentrata e non sottovalutarli”

Intervenuto a Inter Tv, l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato della sfida di domenica tra i nerazzurri e lo Spezia:

“Lo Spezia cercherà di mettere in campo tutto per fare risultato, proverà ad andare oltre le difficoltà. L’Inter dovrà rimanere sempre concentrata, lo Spezia è una squadra organizzata e molto equilibrata. L’Inter è più forte, i valori tecnici sono differenti. Lo Spezia ha delle lacune in difesa centrale che l’Inter deve essere brava a sfruttare, strutturalmente lì sono meno bravi che negli altri reparti. Non sottovalutare squadra da prendere con le molle”.