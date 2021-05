Colonnese: “Inter? Con la Juve così distaccata vincere è stato troppo facile”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Il giocatore che ha cambiato la storia dell'Inter è stato Lukaku, ha permesso di giocare questo tipo di calcio nuovo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ciccio Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte della squadra nerazzurra: "Il tweet di Agnelli è un bel messaggio, l'Inter aspetterà la Juve: vincere è stato troppo facile con la Juve così distaccata. L'Inter ha strameritato il campionato, tutti quanti vorrebbero vedere la Juve più forte. Conte ha capire come è difficile vincere all'Inter, è amato per questo, si è immedesimato e ha capito quanto è difficile vincere per tutte le problematiche che girano. Lui ha voluto l'Inter, ha sofferto perché sei mesi fa era fuori dalla Champions. Sentiva che qualcosa non stesse andando in modo giusto.