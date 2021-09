Colonnese: “Inzaghi? Mi aspettavo un inizio così, lavoro non semplice. Con lo Shakhtar…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Colonnese ha commentato così la prestazione dell'Inter contro lo Shakhtar

"Mi aspettavo questo avvio. Non era semplice. Hakimi è un giocatore diverso da Dumfries, Calhanoglu non si è ancora inserito: i nuovi acquisti, a parte Dzeko, non si sono ancora ambientati. Non sarà semplice il lavoro di Inzaghi".