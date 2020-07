Colonnese: “Inter, così va tutto a rotoli. Conte via? Non vorrei che le sue parole…”

Intervistato da TMW Radio, Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha fatto il punto sul momento dei nerazzurri, reduci da un altro risultato deludente, con il 2-2 a Verona che ha riacceso critiche e polemiche nei confronti della squadra e di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

MOMENTO INTER – “I primi mesi abbiamo detto che ha fatto un lavoro spettacolare. Bisognerebbe arrivare a fine anno, c’è un’Europa League da portare a casa. L’Inter non era partita per vincere il campionato. Da gennaio è crollata, serve non parlare più e lavorare. Poi a fine anno si faranno le valutazioni. Qualcosa all’interno si è rotto, non c’è chiarezza. Le polemiche peggiorano la situazione e non serve a niente. Se si continua così, va tutto a rotoli”.

CONTE VIA? – “Il mercato dell’Inter è stato importante, non so se riuscirà a farlo il prossimo anno. Non so come andrà. Non vorrei che certe esternazioni sono figlie del fatto che l’Inter non vuole spendere tanti soldi”.

(Fonte: TMW Radio)