Colonnese: “Napoli quella che ha messo più in difficoltà l’Inter. Gattuso…”

Le parole del doppio ex della sfida in programma domenica sera al Diego Armando Maradona

Francesco Colonnese, ex calciatore del Napoli e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli si sta ricostruendo pian piano, e ha tutte le argomentazioni per dimostrare di essere all’altezza di una grande partita contro l’Inter. Non dimentichiamo che i partenopei sono la squadra che più di ogni altra ha messo in difficoltà i nerazzurri all’andata. Nello sport ci vuole equilibrio, continuità e concretezza.