Colonnese: “Napoli-Inter? Gara particolare. I nerazzurri davanti fanno paura”

Francesco Colonnese, ex calciatore di Inter e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Partite stranissime quelle che andranno in scena in estate. Le partite saranno a porte chiuse in un momento così delicato della nostra vita. Ci sarà grande curiosità da parte di tutti. Vogliamo capire come reagiranno i calciatori, sicuramente è diverso dall’allenamento. L’adrenalina ci sarà ma non sarà quella solita perché manca la spinta del pubblico. I ritmi saranno più bassi. La partita tra Napoli ed Inter è particolare. Il Napoli deve gestire il risultato dell’andata ma gioca contro una squadra forte. Ci vorrà grande attenzione e la condizione fisica sarà fondamentale insieme all’aspetto mentale. Se guardiamo i primi mesi dell’Inter, andava molto forte. Gattuso lo sa. Il Napoli sa che davanti l’Inter fa paura e la partita si deciderà in difesa. Sarà una partita molto bella dal punto di vista tattico. Champions? Sarebbe avvincente ed interessante giocare quarti, semifinale e finale ad Istanbul. Sarei favorevole”.