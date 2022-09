Colonnese: “Scudetto? Juve forte, dietro Inter e Milan. Derby? Lo vince…”

L'ex difensore nerazzurro ha detto la sua sulla griglia della Serie A e sul derby di Milano in programma domani

Francesco Colonnese, ex difensore - tra le altre - dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Maracanà', nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare della Serie A con le previsioni dopo la fine del mercato e il derby tra Milan e Inter di domani alle 18.

"Vedo che tutti criticano la Juventus ma è molto forte. È una squadra da Allegri, un mix di giocatori esperti e con personalità e ottimi giovani. Vedo la Juve avanti, seguita da Inter e Milan, la Roma può essere la sorpresa. Ho la sensazione che Dybala farà tanti gol. Lo vedo motivato e in forma come ai tempi del Palermo. Mourinho gli ha dato la titolarità che i vari tecnici alla Juve non gli hanno sempre dato e questo inciderà favorevolmente".