Colonnese: “Mercato? Inter già forte. Con la Roma 4 pericoli. Vidal in sovrappeso, dimostri…”

Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per presentare la sfida tra Roma e Inter, in programma domani alle 12:30: “Entrambe le squadre devono dare segnali. La Roma deve dare continuità, l’Inter invece deve riprendere il cammino. Sarà una partita aperta, con tanti duelli, soprattutto sulla fascia con Hakimi e Spinazzola. La Roma troverà dei punti di riferimento da controllare in Lukaku e Lautaro, l’Inter invece dovrà stare molto attenta perché oltre a Dzeko ci saranno Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro pronti a inserirsi. L’Inter deve migliorare in fase difensiva, la difesa a tre spesso lascia troppi spazi in area”.

Sul mercato: “L’Inter ha già una rosa forte, deve solo sfoltire. È coperta per giocare una sola competizione e raggiungere l’obiettivo, deve andare avanti così“.

Colonnese ha parlato anche di Vidal: “Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Conte lo ha voluto a tutti i costi, ora però non è il giocatore che abbiamo visto alla Juventus, è anche un po’ in sovrappeso”.