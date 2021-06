Colonnese: “Vecino é un calciatore che piace molto a Spalletti. È anche…”

Francesco Colonnese parla del possibile mercato che farà il Napoli con Spalletti in panchina

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, Francesco Colonnese ha parlato del possibile mercato che farà il Napoli con Spalletti in panchina. "Sicuramente prevedo acquisti in mezzo al campo. Vecino é un calciatore che piace molto a Spalletti, è anche un centrocampista molto fisico che ben si integrerebbe con le caratteristiche degli altri calciatori del Napoli. In difesa confermerei Manolas".