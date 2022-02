GdS – Colpi di testa, super Dzeko: nessuno in Italia come l’Inter. Tutti i dati

L’Inter è la squadra più pericolosa della Serie A in altezza, nei colpo di testa: ecco il focus della Gazzetta dello Sport

L’Inter è la squadra più pericolosa della Serie A in altezza, nei colpo di testa . Si segna sempre meno con questa specialità, ma i nerazzurri sono i migliori del campionato. Lo svela un focus della Gazzetta dello Sport di oggi proprio su questo tema: “Il computo grezzo indica nell’Inter la squadra più pericolosa nei cieli: 14 gol di testa, segnati da 7 giocatori diversi, a partire dai 4 centri di Dzeko, poi Skriniar (3), Lautaro e Perisic (2), Correa, D’Ambrosio e Dumfries (1). I nomi già dicono tanti: la squadra di Inzaghi occupa l’area con i suoi attaccanti, ma pure con gli esterni - alti e prestanti, non solo atletici - e sui piazzati con le torri difensive. È anche vero che l’Inter segna tanto e in tanti modi - ha il miglior attacco della Serie A - ed è pure quella che produce più cross (473 totali, compresi i piazzati, sui quali il piede di Calhanoglu è un fattore) e con il maggior successo (31,7% positivi).

A ben vedere il rapporto cross/gol non è lusinghiero, e pure percentualmente l’Inter - un gol su quattro - non è la più efficace sui palloni aerei (c’è chi fa peggio, comunque). Al primo posto c’è il Genoa: dei 20 gol segnati (pochi) ben 8 sono arrivati di testa, il 40%, frutto soprattutto dei 5 di Mattia Destro (più 2 di Fares e uno di Vasquez). Al secondo posto, si segnala un Torino temibile in aria: 8 gol su 30, il 26,6%, grazie a Sanabria, Singo, Bremer, Pjaca e Praet, una batteria seconda solo a quella interista. Sopra la media del campionato anche il Cagliari di Pavoletti, la Lazio di Milinkovic e Immobile, il Bologna, la Sampdoria - quinta per cross tentati ma quintultima per cross riusciti - e il Venezia. Le altre, tutte sotto”, si legge.