Serie A, colpaccio Cagliari: non basta Belotti, terzo ko per il Torino. Pari tra Spezia e Fiorentina

Prosegue il quarto turno di Serie A. Nelle gare delle 15:00, colpaccio esterno del Cagliari, che rimonta ed espugna l’Olimpico Grande Torino. Alla formazione di Giampaolo non basta un super ‘Gallo’ Belotti: Joao Pedro e il ‘Cholito‘ Simeone (due gol) rimontano la doppietta realizzata dall’attaccante della Nazionale Italiana. Il Torino resta fermo a quota zero dopo tre partite (deve recuperare la sfida contro il Genoa), mentre il Cagliari respira e conquista la prima vittoria, interrompendo la striscia di ko consecutivi rimediati contro Lazio e Atalanta dopo il pari all’esordio contro il Sassuolo.

Nell’altra gara, pari in rimonta dello Spezia sul campo neutro del ‘Manuzzi’ di Cesena contro la Fiorentina. La formazione di Iachini parte fortissimo con le reti in appena 4′ di Pezzella e Biraghi. La squadra di Italiano cresce alla distanza e trova il pareggio grazie ai gol di Verde nel primo tempo e Farias nella ripresa. Entrambe le squadre restano appaiate in classifica e salgono a 4 punti.