CdS – Colpo Hakimi, l’Inter lancia un segnale importante: “Dopo Lukaku ed Eriksen…”

L’Inter è pronta a regalare ad Antonio Conte e a tutti i tifosi nerazzurri un vero e proprio colpo da 90: Achraf Hakimi. Un talento per il presente e per il futuro, uno dei migliori interpreti del ruolo di esterno presenti sul palcoscenico internazionale. Per il Corriere dello Sport, il club di viale della Liberazione lancia un segnale importante a tutto il mondo del calcio: “Sulle tracce di Hakimi si sono prontamente buttate due big del calibro di Manchester City e Bayern Monaco. Alla fine, però, è stato il terzino marocchino a scegliere e la sua preferenza è caduta proprio sui nerazzurri. E dopo Lukaku ed Eriksen si tratta di un nuovo segnale di come l’Inter sia tornata ad essere una piazza appetita anche ad altissimo livello“.