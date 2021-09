Marocco bloccato in Guinea per ore: un colpo di stato spaventa Hakimi e compagni

La Nazionale marocchina era ospite nel Paese che ha subito in queste ore un colpo di stato. È servito del tempo per permettere ai giocatori di ripartire: partita sospesa

Dal Covid al colpo di stato. Non è stata una giornata facile per il calcio delle qualificazioni Mondiali. Brasile-Argentina è stata rinviata per l'intervento dell'autorità sanitaria in campo per fermare quattro giocatori argentini arrivati dalla Premier League. Non avevano fatto la regolare quarantena di 14 giorni prevista per chi arriva dall'Inghilterra. La Conmebol, la Confederazione Sudamericana di calcio, ha replicato che i tornei della FIFA sono stati autorizzati con un protocollo specifico per il calcio, ma la partita è stata sospesa nello stupore generale.