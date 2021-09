Bayern, Coman in gruppo dopo l’operazione al cuore. Nagelsmann: “Domani non convocato”

Il giocatore del Bayern è tornato ad allenarsi dopo l'operazione per l'aritmia cardiaca e presto tornerà a completa disposizione del tecnico

Nagelsmann ha però del tutto escluso che Coman possa essere convocato per la partita di domani in Bundesliga contro il Greuther Fuerth, ultimo in classifica. "Non è un'opzione", ha detto, ribadendo che l'ex juventino avrà bisogno di qualche giorno ancora per tornare in piena forma. Rientrato infortunato dalle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, Coman il 14 settembre aveva giocato solo pochi minuti nel finale del match di Champions League contro il Barcellona. Tre giorni dopo, è stato operato. (ANSA).