Una certezza tra i pali, un leader in attacco e novità Pepe: ecco come gioca il Porto

"Dopo un avvio di stagione balbettante, Sergio Conceiçao è riuscito a ritrovare la miglior versione del suo Porto. L'infortunio di capitan Pepe aveva finito per rompere gli equilibri di una squadra costretta a vedere - suo malgrado - come l'eterno rivale, il Benfica di Roger Schmidt , partiva alla grande confermando la propria superiorità imponendosi nel primo Clássico stagionale al Do Dragao. Ma è stata proprio la sconfitta contro gli 'Encarnados' a risvegliare l'orgoglio dei Dragoes che, da quel momento in poi, non hanno più sbagliato un colpo. Soprattutto in Europa. Perché il pareggio in campionato sul campo del Santa Clara va inquadrato nel bel mezzo della fase decisiva della fase a gruppi della Champions League. Grazie al percorso netto dopo il giro di boa, infatti, i portoghesi sono riusciti non solo a conquistare la qualificazione agli ottavi, umiliando in trasferta sia il Bayer Leverkusen sia il Bruges, ma anche a mettere le mani sul primo posto del girone, battendo e buttando fuori dalle competizioni europee l'Atlético Madrid del Cholo Simeone".