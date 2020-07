Comitato Coordinamento San Siro: “Inter e Milan gonfiano i prezzi! Addio verde. Invece il Meazza…”

San Siro e il nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire a fianco delle spoglie del Meazza tornano ad animare il dibattito in citta’. Il Comitato Coordinamento San Siro, accompagnato da alcuni esponenti politici cittadini, si e’ riunito sotto Palazzo Marino, sede del Comune, per protestare “non tanto sulla questione stadio si’ o stadio no, ma contro il fatto che lo stadio nuovo sia un cavallo di Troia che con se’ un sacco di altre cose” spiega Gabriella Bruschi, portavoce del Comitato. “A detta delle due squadre – prosegue Bruschi – rappresenta solo il 14% di un business molto piu’ grande che include tre grattacieli, un centro commerciale, un centro congressi. Quindi tutta l’area verrebbe cementificata, con buona pace di 5,2 ettari di verde profondo, con oltre 100 alberi ad alto fusto”.

I rendering che i club anno presentato al Comune sono, secondo Bruschi, “solo disegni fatti con l’effetto grandangolo, perche’ il verde, e’ scritto, coprira’ solo 2,6 ettari, quindi la meta’ di quello che gia’ abbiamo. In piu’ sara’, come dice l’assessore Maran, verde su piu’ strati. Quindi e’ praticamente arredo urbano. Non e’ verde profondo, ma alto 10 centimetri”. La soluzione? “Ristrutturare il Meazza. Si puo’ fare e a costi molto piu’ bassi rispetto a quelli che propongono le squadre, che hanno gonfiato i prezzi. Il Meazza e’ gia’ ora ai massimi livelli del ranking internazionale degli stadi. Sarebbe ancora piu’ bello. E cosi’ potremmo risparmiare suolo, non ci sarebbe la necessita’ di costruire un nuovo stadio e tutto il costruibile”.

Tra i presenti in piazza anche tre consiglieri comunali di maggioranza, Carlo Monguzzi (PD), Alessandro Giungi (PD), e Enrico Fedrighini (Milano Progressista). “Al di la’ dello stadio – ha spiegato Monguzzi, storica anima dei Verdi Milanesi – mi preoccupano la speculazione edilizia e quella commerciale. Milano non ha bisogno di case di lusso e di un nuovo centro commerciale”. Presenti anche una rappresentanza di Milano in Comune e del movimento 5 Stelle. Per quest’ultimo c’era la consigliera Patrizia Bedori, che ha sottolineato come “non sia possibile consumare ancora suolo. Solo nell’ultimo anno 11,5 ettari e oneri di urbanizzazione a 180 milioni. Non si puo’ dichiarare l’emergenza climatica ambientale e poi agire cosi'”.