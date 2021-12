Inter, Borja Valero: “Lautaro si sente più importante. Calha può fare un salto su…”

L'ex centrocampista nerazzurro ha detto la sua su DAZN dopo la vittoria della squadra di Inzaghi

L'ex centrocampista dell'Inter, Borja Valero, da opinionista per DAZN ha commentato la vittoria nerazzurra contro lo Spezia. Ecco le sue note a margine rispetto alla gara di San Siro: «Una delle partite in cui ha tirato più in porta, ha fatto tanti falli, non ha sottovalutato mai l'avversario e la vittoria è giusta», ha esordito l'ex interista. «Quando uno vuole fare un certo tipo di gioco si fa fatica con il campo non ottimo. Si vede che il campo non è in condizioni ottimali, peccato per il calcio. Inter e Milan giocano spesso qua e meriterebbero un terreno di gioco migliore».