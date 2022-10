Fiorentina-Inter, Commisso contro Zhang: Steven sempre nel mirino degli attacchi di Rocco

Fiorentina-Inter sarà inevitabilmente anche la sfida tra le due proprietà, rappresentate da Rocco Commisso e Steven Zhang. Il patron viola, infatti, non ha mai risparmiato violenti attacchi nei confronti dell'omologo cinese, come scrive il Corriere dello Sport:

"È la sfida a tutto campo di Rocco Commisso a Steven Zhang e il numero uno della società viola vuole finalmente prendersi una soddisfazione nei confronti del numero uno nerazzurro che mai è riuscito a battere da quando è alla guida della Fiorentina. A proposito di bilancio nella gestione economico-finanziaria di un club, è noto e risaputo che Zhang sia finito spesso nel mirino del tycoon italo-americano. «Non è possibile che ogni sei mesi porti soldi in Italia per stare nei parametri dell’indice di liquidità, mentre altre società come Juventus e Inter non ci rientrano e non pagano gli stipendi. Dovrebbero essere fissate limitazioni e penalizzazioni» (...). La contrapposizione esiste e si posta sul palcoscenico naturale quando Fiorentina e Inter tornano a incrociare le loro strade".