Commisso attacca Inter e Juve, Bellinazzo: “Ecco come stanno le cose. È evidente…”

Il giornalista del Sole 24 Ore ha commentato l'attacco del presidente della Fiorentina nei confronti dei due club

Nel corso di un'intervista alla Rai, Rocco Commisso ha accusato Inter e Juve dichiarando che "non è possibile che ogni 6 mesi porti soldi in Italia per rientrare nell'indice di liquidità, mentre squadre come Juventus e Inter non lo fanno". Intervistato da Firenzeviola, Marco Bellinazzo ha commentato le parole del presidente della Fiorentina spiegando come sta la situazione. "L'indice di liquidità è un indice che mette in rapporto i soldi in cassa, le disponibilità liquide di una società, con gli obblighi legati all'attività ordinaria del club. E sulla base di un calcolo matematico un club deve avere già in cassa una certa quantità di soldi che garantisca il pagamento di almeno una percentuale di costi. Indica sostanzialmente che un club possa affrontare tutti gli impegni finanziari per evitare un default di una società a stagione in corso".