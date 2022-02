Commisso: “Sono deluso, mi fermo a riflettere. Vlahovic-Juve? Vi racconto tutto”

Rocco Commisso rompe il silenzio e lo fa parlando al sito ufficiale della Fiorentina. Del passaggio alla Juve di Dusan Vlahovic, ma non solo

Rocco Commisso rompe il silenzio e lo fa parlando direttamente ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina. Del passaggio alla Juventus di Dusan Vlahovic, ma non solo: "Sono molto amareggiato e deluso e per questo mi devo fermare a riflettere. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con le nostre azioni (la mia famiglia e Joe Barone) quali sono i miei principi e i miei valori. Sono arrivato a Firenze e non ho comprato una villa, una casa al mare e una barca. Ho messo tutta la mia energia e la mia disponibilità economica a favore della Fiorentina e anche quando Firenze ha avuto bisogno di aiuto non mi sono tirato indietro aiutando gli ospedali per esempio. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni non sono giuste e non possono accattarle. Penserò alle scelte che dovrò fare nel futuro. A fine novembre i dottori in America mi hanno suggerito di non partire per Firenze per curarmi, ma sono venuto ugualmente per dare il mio contributo e cercare di far ragionare Dusan e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più. Con Vlahovic l'ultima volta che ci siamo visti non mi ha neanche salutato... Al momento devo ancora curarmi e non so quando tornerò a Firenze per poter stare vicino alla squadra e ai nostri tifosi".