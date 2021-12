Commisso: “Vlahovic alla Juve? Devono trattare con noi. Plusvalenze? Com’è possibile…”

Il presidente della Fiorentina dice la sua sull'indagine della Procura di Torino sul club bianconero e parla anche del futuro di Vlahovic

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Rocco Commisso ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic e ha detto la sua sull'indagine della Procura di Torino sulla Juventus. "Ho grande stima per Gravina e la Figc ma il calcio si può falsare in campo e fuori e in questo caso accade economicamente: noi fino ad oggi abbiamo pagato puntualmente gli stipendi e le tasse, non tutti lo fanno eppure nessuno è stato punito“.

"Qui sono stati messi profitti sui bilanci per rientrare nei criteri del Fair Play e secondo me non è giusto. La Juventus ha fatto 560 milioni di plusvalenze e poi hanno debiti, com'è possibile? Loro hanno perso tantissimo sul loro valore in borsa, se fosse successo in America sarebbero successe cose peggiori. Detto ciò io guardo la mia Fiorentina, ma le regole devono essere uguali per tutti".

"Vlahovic? Non siamo alla fine, io non mi faccio ricattare da nessuno. Ci sono cose che non sono legali. Alla Juve? Non so. Il padrone di Vlahovic ora è la Fiorentina e devono trattare con noi, non con i procuratori, poi la volontà del giocatore si deve rispettare. Io l'ho pagato con covid e senza covid e su questo voglio essere rispettato".

