Commisso: “Vlahovic? Ha la nostra proposta, speriamo di rinnovare”

Ecco le dichiarazioni del presidente della Fiorentina a Rai Sport sul futuro dell'attaccante classe 2000 serbo

A 90° Minuto su Rai Sport, Rocco Commisso ha parlato anche del futuro di Dusan Vlahovic. Ecco le dichiarazioni del numero uno della Fiorentina, riportate da firenzeviola.it: “Vlahovic potrà essere il Batistuta del futuro? Una foto come quella che ha con Batistuta ce l'ha anche con mia moglie! Abbiamo un buonissimo rapporto col ragazzo e la sua famiglia, sa che voglio il suo bene e che qui è trattato in modo eccellente. Hanno la nostra proposta, aspettiamo il suo procuratore. Speriamo di rinnovare, poi però vada come vada devo tornare negli Stati Uniti per "portare i soldi a Firenze".