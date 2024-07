“Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare Osh per il brillante lavoro svolto nella scorsa stagione, mentre si accinge a ricoprire il ruolo di sviluppatore di giocatori e allenatori e di architetto chiave per il futuro successo del nostro club”. Cesc Fàbregas ha commentato: “Sono molto felice di iniziare questa stagione come capo allenatore e ringrazio il gruppo proprietario per avermi affidato questo incarico. Condivido le ambizioni del gruppo e credo che questo sia solo l’inizio del cammino di questo club. Sarà una stagione difficile e importante, ma io e il resto dello staff tecnico siamo pronti e ci crediamo tutti”.