Oggi scade il contratto di Stefano Sensi con l'Inter. Da domani, il centrocampista sarà un calciatore libero a parametro zero, dopo l'esperienza in nerazzurro. Su di lui sembra esserci l'interessamento concreto del Como, neopromosso in Serie A e pronto a portare avanti un mercato prestigioso.