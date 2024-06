Pedullà – Como, Sensi obiettivo concreto. Sanchez lontano

Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato di due giocatori che lasciano l'Inter a fine contratto. Secondo quanto riporta il giornalista obiettivi concreti per il Como dei fratelli Hartono sono Belotti e Stefano Sensi. Il centrocampista, dopo un'avventura sfortunata (per minuti giocati e non per vittorie, dato che c'è anche il suo nome nell'albo d'oro dello scudetto di questa stagione.ndr) in nerazzurro contrassegnata dagli infortuni, potrebbe rilanciarsi nella squadra appena promossa in Serie A e guidata, in panchina, da Cesc Fabregas.