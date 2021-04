Compagnoni: “Bastoni predestinato. L’Inter corre un pericolo, Conte deve martellare”

Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il telecronista Maurizio Compagnoni ha tessuto così le lodi di Bastoni e Sanchez

BASTONI - "Bastoni ha dimostrato anche a Bologna di essere importante, non solo in fase difensiva, ma anche nel rifinire le azioni. Guardiamo, per esempio, il bellissimo cross per Lukaku. Lui è un predestinato, lo si diceva già all'Atalanta, quando veniva paragonato a Nesta. All'Inter ha continuato questo percorso di crescita. Non ha patito il passaggio in una big.