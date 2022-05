Compagnoni: “Dybala? Serve progetto che lo esalti. Nel 3-5-2 dell’Inter…”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito dell'attaccante argentino accostato a diversi club Inter inclusa

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della scelta che è chiamato a fare Paulo Dybala sul prossimo club dopo il divorzio con la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Deve individuare un progetto tecnico che ne esalti le qualità. Rende se la squadra gioca in un certo modo. Nel 3-5-2 di Inzaghi starebbe benissimo dietro Lautaro, così come nella Roma alle spalle di Abraham. In un 4-3-3 rischierebbe invece di fare tanta panchina".