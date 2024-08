Compagnoni: “Atalanta fortunata: Inter poteva fare 6-0. Se ci mettiamo a discutere Lautaro…”

In studio a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha commentato così la vittoria di ieri dell’Inter per 4-0 contro l’Atalanta

“L’Inter gioca benissimo, a memoria, ha inserito anche alternative importanti, senza perdere nessuni. Quest’anno non sarà come l’anno scorso in cui c’era il dichiarato obiettivo seconda stella e mi spiego: l’obiettivo scudetto resta primario, ma la squadra vorrà andare più lontano possibile anche in Champions visto che la rosa è così forte.