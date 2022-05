Campagnoni: “A Udine braccino Inter. La squadra soffre con le gare in bilico”

Il commento del telecronista di Skysport dopo la vittoria dei nerazzurri per due a uno alla Dacia Arena

Maurizio Compagnoni, a Sky, ha parlato dell'Intere della vittoria contro l'Udinese. «In alcune situazioni si è rivista la partita con il Bologna, nei primi 25 minuti la squadra nerazzurra aveva dominato e giocato un grande calcio, qui ha dominato nel primo tempo e ha trovato il raddoppio, poi sembra che le sia venuto il braccino del tennista a poche giornate dalla fine. La sensazione è che la squadra nerazzurra subisca la pressione quando il risultato è in bilico, quando non è in bilico è in totale controllo. All'inizio della gara di oggi e fino al 2-0 c'era superiorità dell'Inter, dopo il 2 a 1 l'Udinese si è caricata. Ma è pur vero che non ha creato grandi occasioni per andare sul 2-2. Un po' di braccino però le è venuto», ha spiegato.