Compagnoni: “Inter, c’è un grande interrogativo. Con la LuLa Dybala in panchina”

Il pensiero del giornalista di Sky Sport sui movimenti in attacco del club nerazzurro e i possibili titolari

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato delle mosse dell' Inter - e in particolare in attacco - con il possibile arrivo di Paulo Dybala e ritorno di Romelu Lukaku .

"Considerando l'addio di Sanchez sarebbero in cinque (Dzeko, Correa, Lautaro, Dybala e Lukaku, ndr), e cinque non qualunque. L'interrogativo che ci poniamo tutti è, se dovessero arrivare entrambi, chi è destinato a partire. Dzeko e Correa sono grandi giocatori, ma un conto è se parte uno di loro e un conto è se parte Lautaro".

In caso di arrivo di Dybala e Lukaku, 'problemi' di abbondanza per Simone Inzaghi. Compagnoni non ha dubbi: