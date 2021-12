Compagnoni: “Lautaro completo e fortissimo, solo una nota non positiva. Calhanoglu…”

Le parole del giornalista sul rendimento dei due giocatori nerazzurri

Presente negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato della crescita di Lautaro Martinez, sempre più leader dell'Inter di Simone Inzaghi. "È un giocatore completo, fortissimo e ancora abbastanza giovane. Il suo rendimento è più che buono, se dobbiamo trovare una nota non positiva, negli ultimi dodici mesi non è cresciuto, ci può stare perché la crescita non è sempre costante, però secondo me ha le potenzialità per fare ancora meglio, fermo restando che il suo rendimento è ottimo. Eriksen? Giocatore fantastico, però devo dire che dopo una netta flessione da un mese a questa parte Calhanoglu nel ruolo di Eriksen sta facendo molto bene".