Compagnoni: “Tottenham in Champions? Conte top, ennesima conferma. Sa benissimo…”

Le parole del giornalista a proposito dell'ex allenatore nerazzurro all'ennesimo obiettivo centrato in carriera

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky, ha parlato della qualificazione in Champions League ottenuta da Antonio Conte con il Tottenham. Queste le sue considerazioni: "E' l'ennesima conferma della sua qualità, non serviva questo. Sembrava quasi impossibile, probabilmente al Tottenham si sarebbero accontentati dell'Europa League. Conte ci ha creduto, è un ambizioso e sa benissimo che senza i soldi della Champions League non sarebbero arrivati grossi investimenti dal mercato. Sicuramente non si accontenta del quarto posto, l'anno prossimo vuole ridurre il gap con City e Liverpool".