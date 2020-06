Inter, rischio coperta corta: l’infortunio di Sensi una mazzata. Conte ha un compito preciso

L’infortunio di Sensi complica i piani in casa Inter. Conte faceva affidamento sul pieno recupero del centrocampista per alternare le forze a centrocampo, ora rischia di avere gli uomini contati.

“Il serio infortunio di Sensi è una mazzata sulla lavagna di Conte perché cancella la staffetta Eriksen-Sensi che aveva in canna il mister per conservare in campo una dose di genio, senza appesantire i due, dotati di carrozzeria vulnerabile. Il danese non può giocarle tutte. L’Inter, come nella prima parte della stagione, rischia di pagare la coperta corta in mediana. Oggi ha un Sanchez in più, entrato bene al San Paolo, prezioso soprattutto se Lautaro resterà Toro Seduto e non Scatenato. Alla trasformazione anagrafica dovrà pensarci Conte che dovrà ricaricare anche la truppa dopo la dolorosa eliminazione dalla seconda coppa stagionale. Se il miglior Conte rianimerà Lautaro e la squadra, così come è riuscito a farla scattare bene dai blocchi della ripresa, l’Inter si divertirà”, spiega La Gazzetta dello Sport.