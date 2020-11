Inter, buon compleanno a Luis Figo: “Con la sua 7 ha incantato e vinto 8 trofei”

Dall’arrivo in nerazzurro nell’estate del 2005 con addosso la sua numero 7 ha incantato avversari e pubblico. In nerazzurro, ha collezionato un totale di 140 presenze e 11 reti, fornendo un contributo fondamentale per la conquista di 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane. Il 31 maggio 2009 contro l’Atalanta il campione portoghese ha giocato l’ultima partita della sua carriera da professionista e all’Inter accompagnato dall’applauso di compagni, tifosi e società.

Tantissimi auguri a Luis Figo, che compie oggi 48 anni!

(Inter.it)