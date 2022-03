Compleanno Trapattoni, l’Inter: “Auguri Trap! Hai scritto pagine uniche del calcio italiano”

Giovanni Trapattoni oggi festeggia 83 anni: i migliori auguri all'allenatore dello Scudetto dei Record

"Amo troppo il verde dei prati e il pallone. Ho fatto l'allenatore perché non mi immaginavo altrove". Con il suo amore viscerale per il pallone ha appassionato generazioni di tifosi e scritto pagine uniche del calcio italiano. Sulla panchina nerazzurra Giovanni Trapattoni, il "Trap", ha guidato un’Inter leggendaria che nella stagione '88/'89 ha conquistato quello che sarebbe passato alla storia come lo Scudetto dei Record: 34 partite, 2 sconfitte, 6 pareggi, 26 vittorie, 67 gol fatti, 19 subiti, 58 punti su 68 disponibili, 11 di vantaggio sulla seconda in classifica, miglior attacco e miglior difesa del campionato".