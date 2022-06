Il comunicato del Chelsea: “Confermato il prestito di Lukaku all’Inter”

Il club inglese ha scritto una nota sul ritorno del belga a Milano e ha dato così la notizia ai suoi tifosi

Eva A. Provenzano

Anche il Chelsea conferma che Lukaku è tornato in prestito all'Inter. In un comunicato ufficiale, il club inglese, ha scritto del calciatore e di quanto fatto nell'ultima stagione a Londra. La società ha fatto un resoconto sull'avventura di Romelu nella sua ultima stagione in Premier League.

Questo è quanto ha scritto nel suo comunicato il Chelsea: "Romelu Lukaku trascorrerà la stagione 2022/23 in prestito all'Inter. Il belga torna in Italia dove aveva già trascorso due anni e vinto il titolo di Serie A. Era tornato a Londra la scorsa estate, 10 anni dopo la sua prima esperienza, quella avuta in adolescenza. E ha ricominciato in Premier League con la vittoria in casa dell'Arsenal prima di segnare una doppietta all'Aston Villa all'esordio in casa".

"Ha segnato contro lo Zenit ma quella sarebbe stata l'ultima rete fino al match di ritorno contro la stessa squadra, tre mesi dopo, mentre ha lottato per scrollarsi di dosso gli effetti di un'infortunio alla caviglia subita contro il Malmoe. Ha segnato contro Aston Villa e Brighton tra Natale e Capodanno, prima di aiutarci a sollevare per la prima volta il trofeo della Coppa del Mondo per club FIFA all'inizio di febbraio. Ha segnato un gol quando abbiamo battuto l'Al Hilal 1-0 in semifinale prima di aprire le marcature nella vittoria finale per 2-1 sul Palmeiras", si legge ancora.

"L'attaccante ha dato il suo contributo, con i suoi gol, anche in FA Cup prima di aiutarci a conquistare un terzo posto in Premier League a maggio, con una doppietta nel pareggio per 2-2 contro i Wolves e segnando un gol nella gara contro il Leeds vinta 3-0. Al Chelsea, tra l'esperienza precedente e l'ultima avuta ha collezionato in totale 59 presenze e ha segnato 15 gol", conclude la nota.

(Fonte: chelseafc.com)