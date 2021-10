Conceicao: “Milan forte, ma domani non si deciderà nulla. Zlatan come Pepe per noi”

Il tecnico del Porto ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Milan

L'allenatore portoghese, ex Inter, mette in guardia l'ambiente sulle qualità della squadra rossonera: "Vedo un Milan molto forte. Non ha ancora perso in campionato. Vinceva a Liverpool, batteva l'Atlético. Guardiamo al Milan, in quello che è capace di fare e poi in quello che possiamo fare noi, che è la cosa più importante. Ibra? Nessuna squadra è solo quello che è un giocatore. Zlatan è un riferimento, così come il nostro Pepe. Sappiamo dove gli piace giocare e cosa dobbiamo fare per non farlo sentire comodo". (ANSA).