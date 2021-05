Napoli, Conceicao supera Spalletti: De Laurentiis lo presenta a giorni?

Il portoghese è il prescelto del presidente del Napoli per prendere il posto di Gattuso e presto potrebbe essere ufficiale

C'e' Sergio Conceicao in pole position per la panchina del Napoli. La notizia lanciata oggi dal Corriere dello Sport ha trovato delle conferme sulla trattativa in corso. Conceicao avrebbe superato allo sprint la concorrenza di Luciano Spalletti e potrebbe essere presentato a breve dal presidente De Laurentiis che, secondo fonti interne al club, nel giro di due-tre giorni e' pronto a lanciare il nuovo corso del dopo-Gattuso.