Condò: “Eriksen sempre con Brozovic. Curioso di vederlo con due cagnacci come Vidal e Barella”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato della partita pareggiata dall’Inter all’Olimpico contro la Lazio:

“Conte guarda la squadra avversaria e cerca di capire quando può mettere un centrocampo meno fisico. Io grande estimatore di Eriksen, che senso ha tenerlo in rosa? Prestalo o vendilo e magari riesci ad arrivare a Kanté. Quando lo mette gioca sempre Brozovic, io vorrei vedere Eriksen con Barella, Vidal, con dei cagnacci. Una ragazza può essere balla quanto vuoi, ma se non ti dice niente, non ti dice niente. È questa la situazione tra Eriksen e Conte. Nell’anno dello scudetto col Chelsea perse col Tottenham con due giocate di Eriksen per Dele Alli, forse se l’è segnata”.