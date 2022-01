Verso Inter-Milan: Tomori prova il recupero lampo. Le novità per Ibra e Kessié

Arrivano novità da Milanello sulle condizioni degli infortunati in vista del derby in programma sabato alle 18

Si avvicina il derby. In casa Milan verso la stracittadina contro l'Inter, Stefano Pioli avrà a disposizione sia Franck Kessié che Zlatan Ibrahimovic, atteso in gruppo già nei prossimi giorni secondo Sky Sport. Prove di recupero lampo per Fikayo Tomori, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro lo scorso 14 gennaio dopo l'infortunio accusato in Coppa Italia contro il Genoa. Vuole esserci a tutti i costi nel derby, sono decisivi i prossimi allenamenti.