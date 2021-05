Condò: “Addio Conte? Pessima notizia per l’Inter. Sostituto? Escludo Allegri per un motivo”

In collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato l'addio di Antonio Conte all'Inter, presto ufficiale

"E' una pessima notizia per l'Inter che Conte abbia deciso di andare via. Ritengo apprezzabile ridurre il monte stipendi, ma fino a ieri si parlava di mercato autofinanziato. E' notizia recente, invece, che si debbano ricavare almeno 70 milioni dal mercato, il che vuol dire cedere 1-2 pilastri. Anche alla luce del prestito che ha ricevuto Suning, destinato a mettere in sicurezza i conti, quei 70 milioni sono un buco impressionante. Se vado a vedere il bilancio, che è già sofferente, posso prevedere che non se ne possano dare più di 5 al nuovo allenatore. Questo mi fa tendere all'esclusione di Allegri, che sta trattando a cifre decisamente più alte. Bisogna vedere anche che squadra si avrà a disposizione. Conte per l'Inter era il guardiano davanti allo spogliatoio, colui che avrebbe impedito la cessione di alcuni giocatori. Chi è che partirà ora? Il peccato è che questa Inter era una squadra tutto sommato giovane. Mantenendo questa rosa, sarebbe stata altamente competitiva, sia in Italia che in Europa".