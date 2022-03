Condò: “Inter, serve una via per ovviare all’assenza di Brozovic. Gosens-Perisic insieme”

Il giornalista sul Corriere della Sera ha parlato dei problemi dell’Inter legati alla mancanza di un regista

“In campionato la Juve mantiene il suo passo, e che le vedove di Dybala hanno trovato nella (bella) rete alla Salernitana nuovi argomenti per sostenerne le ragioni dopo il vuoto di creatività che è costato l’eliminazione dal Villarreal, la lotta per lo scudetto è uscita cambiata dal supersabato. Nel senso che il Milan segna poco ma crea tanto, e di gara in gara pesca dal mazzo un risolutore diverso, Bennacer a Cagliari dopo Kalulu con l’Empoli. Il Napoli gioca tutte le sue carte su Osimhen, oggi il singolo più influente del torneo. L’Inter è alla ricerca ormai urgente di una terza via, che potrebbe essere tattica per ovviare all’assenza di Brozovic (ma in stagione le rivali sono state colpite da ben altre assenze, e le hanno parate meglio): lo ripetiamo, Gosens e Perisic dovrebbero giocare assieme”.