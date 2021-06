Centrocampo Italia contro l’Austria, Condò: “Barella titolare all’80%”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così il dilemma a centrocampo per Mancini in vista dell'Austria

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così il dilemma a centrocampo per Mancini in vista dell'Austria:

"Do per titolarissimo al 100% Jorginho, probabilissimo Barella, dico 80%. Il terzo posto se lo giocheranno Loca e Verratti: sono due giocatori diversi, io farei giocare Locatelli per quello che ha fatto vedere nelle prime due partite. Anche perché poi Locatelli si porta dietro anche la titolarità di Berardi".