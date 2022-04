Condò: “Inter, come un rigore sbagliato. E adesso tutto è nelle mani del Milan”

Il commento del giornalista dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna arrivato dopo un clamoroso autogol di Radu

«Per l'Inter pareggiare o perdere era la stessa cosa. Radu alla prima partita stagionale, umanamente mi dispiace, ha commesso un errore terribile che è costato la partita. Adesso è il Milan padrone del suo destino. Le 4 gare che mancano sono come rigori sbagliati. Ora l'Inter ha sbagliato il suo e se i rossoneri non sbagliano nulla hanno vinto. E il Milan è anche in avanti con gli scontri diretti. L'errore di Radu quindi potrebbe pesare moltissimo. Ma ha giocato molto poco». Questo il commento di PaoloCondò alla clamorosa sconfitta dell'Inter a Bologna.