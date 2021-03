Condò: “Campionato falsato? Mi affido alle autorità sanitarie. La nostra vita è stata falsata”

Il giornalista ha commentato la decisione dell'Ats di rinviare la gara tra Inter e Sassuolo per i casi positivi tra i nerazzurri

"Sul tema positivi mantengo la stessa posizione da molti mesi. Siamo in una pandemia, oggi ci sono stati 386 morti in tutta Italia, mi affido esclusivamente a quello che mi dicono le aziende sanitarie locali. Il famoso protocollo che è saltato era stato scritto nel mese di giugno quando eravamo convinti di essere fuori. Poi non è più stato toccato ed è stato un errore che ha portato a delle evidenti disparità di trattamento. Detto questo mi interessa il discorso salute e quanti dicono campionato falsato e irregolare, non posso che dire che la nostra vita è stata falsata. Non mi tocca che possa essere stato falsato un campionato".