Condò contro i 5 cambi in Champions League: “Si era detta un’altra cosa”

Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport in vista dell'inizio della massima competizione internazionale per club

A Sky Sport, Paolo Condò si è così espresso sulla scelta di proseguire con i cinque cambi in Champions League anche per la stagione 2021/22 che si aprirà questa sera con Siviglia-Salisburgo e Young Boys-Manchester United. L’Inter, ricordiamo, sarà impegnata domani in casa contro il Real Madrid. Ecco le sue parole: “Ma non si era detto che si sarebbe tornati alle tre sostituzioni? Io sarei tornato indietro, alla normalità, ai tre cambi, non più alle cinque”.